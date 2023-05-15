Ямальскому судье предъявили обвинение за переделку оружия

Силовики предъявили обвинение ямальскому судье Алишеру Раенгулову за переделку оружия.

Как писал «Коммерсант», судья в свободное время увлекался стрельбой, занимался в подпольном стрелковом клубе. Алишер Раенгулов и другие члены клуба якобы заказывали через интернет легальное оружие, а затем его переделывали в боевое.

Как сегодня сообщили в Следкоме ЯНАО, в деле также фигурирует близкий родственник г-на Раенгулова. В 2020-2021 годах они приобретали охолощенное огнестрельное оружие и комплектующие к ним, после чего внося в них конструктивные изменения, приводили оружие в состояние, пригодное для стрельбы.

В ходе следствия установлено, что судья также самостоятельно изготавливал боеприпасы к огнестрельному оружию, пригодные для производства выстрелов.

«Фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, расследование находится на завершающей стадии»,– говорится в сообщении ведомства.

Преступление выявили сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.

Квалификация обвинения – ч.2 ст.222 УК РФ и ч. 2 ст.223 УК РФ – по 5 эпизодам (незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача и ношение боеприпасов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, основных частей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов).

Салехард, Наталья Ефремова

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