Асфальтобетонный завод показал общественникам, из чего будет выполнен в этом году ремонт 40 км дорог на Ямале

Общественникам Ямала показали, из чего в этом году будет выполняться ремонт 40 км дорог по программе «Безопасные качественные дороги».

Асфальтобетонный завод «Ямалавтодора» в Салехарде с инспекцией посетили представители Общественной Палаты. Они проверили готовность предприятия к сезону ремонтных работ.

АО «Ямалавтодор» выступает подрядчиком при работах на улично-дорожной сети Лабытнанги и участке до поселка Харп.

В этом году завод был модернизирован на 50%. Сейчас на производстве задействовано в одну смену четыре сотрудника. Завод выпускает пять различных видов асфальтобетонных смесей и щебёночно-мастичного асфальта. Часовая производительность – 60 тонн продукции, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО.

«Мы продолжаем осуществлять мониторинг как по ремонту, так и по укладке новых дорог в автономном округе. Сегодня познакомились с деятельностью асфальтобетонного завода, с его технологическим процессом изготовления асфальта. Мы видим, что завод прошел обновление, имеет ресурсы, и готов к выполнению дорожных работ», – рассказал представитель общественной палаты ЯНАО Василий Рябиков.

Завод включает в себя также испытательную лабораторию, оснащенную приборами для работы с самыми современными марками асфальтобетона, определения качества асфальтобетонных смесей и соответствие ГОСТам.

«Асфальтобетонная смесь состоит из нескольких компонентов, например, каменные материалы, битум. Кроме того, учитывается область применения. В зависимости от того, верхний это или нижний слои, применяются различные минеральные порошки, дополнительные добавки для улучшения сцепления битума с каменными материалами», – рассказал начальник АБЗ АО «Ямалавтодор» Юрий Бусыгин.

Отметим, что качество ремонтов и строительства дорог – один из важных вопросов для Ямала. К примеру, долгожданную дорогу Надым – Салехард, которую так ждали местные жители, и которая была торжественно сдана в эксплуатацию в 2020 году, уже весной 2021 года размыло паводком. Дорожники сообщили, что покрытие было разрушено в результате раннего прихода весны. Сейчас она для проезда транспорта закрыта.

Ямальчане, которые очень рассчитывали уехать по трасе в отпуск этим летом, даже призывали судиться с губернатором ЯНАО из-за сорвавшихся отпусков.

Салехард, Елена Васильева

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