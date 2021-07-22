В отдаленном поселке Ямала ночью горели жилой дом и пожарная часть

В отдаленном поселке Ямала ночью горели несколько домов. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сначала в Газ-Сале в Тазовском районе загорелся жилой двухэтажный деревянный дом. На момент возгорания в нем находились 10 человек, двое из них пострадали. Их доставили в больницу.

После этого огонь с жилого дома перекинулся на административное здание пожарной части. На данный момент все очаги возгорания ликвидированы. Размер ущерба уточняется.

Тазовский, Александр Непомнящий

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