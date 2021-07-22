«Пока одевался, надо мной вспыхнул потолок»: в ночном пожаре в Газ-Сале погибли домашние животные

Подробности ночного пожара в отдаленном ямальском селе Газ-Сале публикует издание «Ямал 1. Как выяснилось, огонь не только уничтожил двухэтажный аварийный жилой дом и повредил административную часть местной пожарной части. В нем также погибли домашние животные.

Огонь застал жильцов деревянной двухэтажки врасплох. Пожар начался рано утром, около четырех часов. Люди в экстренном порядке покидали свои квартиры. Дом выгорел полностью.

«Я проснулся от того, что бесперебойник от компьютера пищал. Вышел на крыльцо, а там уже средний подъезд горит. Зашел в квартиру, оделся, надо мной уже потолок полыхнул. Самое главное себя успел «вынести», документы хорошо, что в машине были», – рассказал «Ямал 1» (n24.ru) житель дома Алексей.

Едва успела спастись из полыхающей постройки семья Александра: когда люди выбирались на улицу, путь им преградил густой дым. В полыхающей квартире остались коты, животные погибли.

«Выбежали буквально в течение 5-7 минут. Мы спали, успели хватить документы, хотели животных спасти. Выходили было уже все задымлено, надышались дыма. Собаку спасли, а котов не смогли», – вспоминает Александр.

Судьба еще двух питомцев остается неизвестной: их хозяйка Ольга сейчас за пределами Ямала, в отпуске. За котами присматривали соседи. «У меня в квартире остались два кота, за ними присматривали соседи. Я еще не знаю, успели ли вынести животных», – говорит сельчанка.

Местные власти уже заявили, что погорельцам предоставят временное жилье. Людям помогли с бытовой техникой и постельными принадлежностями. Не остались в стороне и местные жители: в соцсетях объявлен сбор помощи для тех, кто остался без крыши над головой.

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 22.07.21

В Ноябрьске женщина обварилась в луже с кипятком. / В отдаленном поселке Ямала ночью горели жилой дом и пожарная часть. / Водитель, совершивший смертельное ДТП в ЯНАО, отделался штрафом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»