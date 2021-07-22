Прокуратура начала проверку по факту ночного пожара в ямальском селе

Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту ночного пожара в селе Газ-Сале. Напомним, там сначала загорелся аварийный многоквартирный дом № 4 на улице Школьной, а потом огонь перекинулся на административное здание местной пожарной части.

«Указанный дом в результате пожара полностью уничтожен, 2 жильца получили травмы при эвакуации из квартир, всем 6 семьям (8 человек) предоставлены жилые помещения для временного размещения, 5 детей из числа жильцов на момент происшествия находились на отдыхе за пределами Тазовского района. Причина пожара устанавливается», – сообщили в пресс-службе ямальской прокуратуры.

Надзорное ведомство сообщает, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, жилищного законодательства, а также законодательства в сфере управления государственной и муниципальной собственностью.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Салехард, Елена Васильева

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