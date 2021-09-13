В России начнут контролировать вечную мерзлоту. На Ямале – уже начали

В России будет принят закон о вечной мерзлоте. Это нужно для того, чтобы минимизировать ущерб от деградации данного явления. Такую точку зрения в интервью РБК высказал министр природных ресурсов РФ

Александр Козлов.

По его словам, ранее считалось, что вечная мерзлота будет всегда, однако она начинает изменяться и исчезать. В связи с этим сейчас создается комплексная государственная система мониторинга на базе Росгидромета, с помощью которой ученые смогут прогнозировать последствия и учиться предотвращать аварии, такие как в Норильске, когда грунт, «ушедший» из-под емкости с топливом привел к колоссальному загрязнению природных ресурсов.

«В осеннюю сессию [Госдумы] обязательно нужно принять закон о мерзлоте, который даст полномочия Росгидромету этим заниматься», – подчеркнул министр.

Козлов добавил, что за три года власти намерены создать сеть из 140 станций – скважин глубиной до 30 м с датчиками. Минприроды предложит Минфину предусмотреть в бюджете затраты на эти цели с января 2022 года. По предварительным оценкам, необходимая сумма составит 1,7 млрд руб. на три года.

В начале июня президент России Владимир Путин говорил, что в стране ощущаются риски и угрозы глобальных экологических проблем. Так, глава государства указывал, что в арктической части России на вечной мерзлоте построены города, и им грозят последствия таяния льдов.

Как уже писал «Новый День», вопрос состояния вечной мерзлоты очень актуален для ЯНАО, где почти весь жилой фонд стоит на сваях. Этим летом округе на базе Научного центра изучения Арктики начали создавать первую в России лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности.

Кроме того, на Ямале постоянно бурят скважины для датчиков изменения температуры вечной мерзлоты

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 13.09.21

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