С чиновников Ямала снова взыскали деньги за покусанных дикими собаками детей

На Ямале с чиновников взыскали очередные деньги в пользу покусанных дикими собаками детей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, надзорный орган в Лабытнанги провел проверку по обращениям местных жителей.
Установлено, что безнадзорные собаки покусали двуух несовершеннолетних. В результате чего дети получили телесные повреждения и вынуждены были пройти в медицинском учреждении курс вакцинации от бешенства.
Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на органы местного самоуправления, которые данные полномочия не выполнили.
Учитывая, что детям причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился с иском в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу каждого ребенка.
Суд удовлетворил требования прокурора и в пользу детей взыскал денежные средства на общую сумму 50 тыс. рублей.
Как ранее писал «Новый День», жители ЯНАО регулярно становятся жертвами нападения диких собак. В соседнем регионе – Югре – в конце прошлой недели свора диких собак убила женщину.
Лабытнанги, Елена Васильева
Лабытнанги. Другие новости 16.11.21
На Ямале продолжат строить деревянные дома. / Уральский полпред Владимир Якушев вошел в президиум Госсовета. / Путин назначил Артюхова главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Объясняем, что это значит. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube