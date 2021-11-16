С чиновников Ямала снова взыскали деньги за покусанных дикими собаками детей

На Ямале с чиновников взыскали очередные деньги в пользу покусанных дикими собаками детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, надзорный орган в Лабытнанги провел проверку по обращениям местных жителей.

Установлено, что безнадзорные собаки покусали двуух несовершеннолетних. В результате чего дети получили телесные повреждения и вынуждены были пройти в медицинском учреждении курс вакцинации от бешенства.

Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на органы местного самоуправления, которые данные полномочия не выполнили.

Учитывая, что детям причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился с иском в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу каждого ребенка.

Суд удовлетворил требования прокурора и в пользу детей взыскал денежные средства на общую сумму 50 тыс. рублей.

Как ранее писал «Новый День», жители ЯНАО регулярно становятся жертвами нападения диких собак. В соседнем регионе – Югре – в конце прошлой недели свора диких собак убила женщину.

Лабытнанги, Елена Васильева

Лабытнанги. Другие новости 16.11.21

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