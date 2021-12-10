«Макдональдс» в Ноябрьске построят в 8 микрорайоне

Кафе быстрого питания «Макдональдс» должно появиться в Ноябрьске в районе 8 микрорайона. Об этом заявил глава города Алексей Романов во время своего прямого эфира в соцсетях 10 декабря 2021 года.

«Мы подготовили участок, мы его определили, это в районе 8 микрорайона, рядом с художественной школой. Участок сформирован, поставлен на баланс. Дальше, собственно говоря, идёт уже работа вместе с округом, вместе с компанией «Макдональдс». В следующем году задача – чтобы объект был построен», – заявил глава города.

Он добавил, что это инвестиционный проект, который реализуют совместно город и округ. «Проект совместный, который реализовывается совместно с правительством Ямала, с проектным офисом, с департаментом экономики Ямала», – уточнил г-н Романов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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