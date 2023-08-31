В Ноябрьске передумали строить кафе «Вкусно и точка»

Инвестор передумал строить кафе «Вкусно и точка» рядом с художественной школой в Ноябрьске. Однако есть новый предприниматель, готовый построить на этом месте предприятие общепита. Об этом сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов 31 августа 2023 года во время прямого эфира «Вконтакте». Название новой точки питания он не обозначил.

Напомним, строительство «Макдональдса» (а позднее кафе «Вкусно и точка») постоянно откладывалось. Глава Ноябрьска уже говорил, что если возведение кафе не начнётся, то участок отберут.

«Инвестор передумал, хотя мы вели с ним неоднократные переговоры и искали разные способы, чтобы стройка началась. Но жизнь на этом не останавливается. Мы участок изъяли в казну муниципалитета. Нашли нового инвестора. И сейчас полным ходом идёт регистрация инвестора в Арктической зоне, а вы знаете, что есть очень хороший механизм поддержки инвесторов, чтобы через механизм резидентства в Арктической зоне люди могли получить участок, преференции и создать места, услуги сервиса, которые нам необходимы. Пока это будет неблагоустроенная территория, но задача – в следующем году выйти на стройку, чтобы получилось современное красивое учреждение общепита», – рассказал г-н Романов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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