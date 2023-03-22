В Ноябрьске снова отложили строительство кафе «Вкусно и точка»

Сроки строительства кафе «Вкусно и точка» в Ноябрьске в очередной раз перенесли. Ранее планировалось, что стройка начнётся весной 2023 года. Однако в мэрии Ноябрьска уточнили, что инвестор назвал новую дату начала реализации проекта.

«По итогам последней встречи, состоявшейся с представителями компании на инвестиционной площадке в Ноябрьске 3 марта, начало реализации проекта запланировано инвесторами на второй квартал текущего года, завершение строительства и ввод объектав эксплуатацию застройщик планирует ко второму полугодию 2024 года»,– рассказали в мэрии в ответ на запрос агентства «Новый День».



Причины задержки там не назвали, предложив узнать их у самого инвестора – ООО «Региональная сеть предприятий питания».



В сентябре 2022 г. глава Ноябрьска Алексей Романов говорил, что если стройка не начнётся весной, то власти будут решать дальнейшую судьбу участка, который сейчас предназначен для строительства кафе быстрого питания.



Напомним, что участок выделен в 8 микрорайоне, рядом с художественной школой.

Ноябрьск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»