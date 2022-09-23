Срок открытия кафе «Вкусно и точка» в Ноябрьске сдвинули

Сроки открытия кафе быстрого питания «Вкусно и точка» (бывш. «Макдональдс») в Ноябрьске сдвигаются. По словам главы города Алексея Романова, разрешение на строительство выдано, муниципалитет ждёт начала реализации проекта до весны 2023 года. Если стройка не начнётся, то власти города будут принимать решение об изъятии участка. Ранее планировалось, что кафе «Макдональдс» откроется в Ноябрьске в 2022 году.

«Заключен договор аренды земельного участка, выдано разрешение на строительство объекта общепита, шар на стороне инвесторов. Мы договорились с предпринимателями, что строительство объекта начнётся в следующем году. Разрешение на строительство выдано на несколько лет. Мы будем наблюдать до весны. Если коллеги не смогут построить, не найдут возможности проинвестировать объект, значит, мы будем принимать решение по ситуации. Либо нам вернуть земельный участок и мы там сделаем, допустим благоустройство, либо выставим заново, чтобы кто-то из предпринимателей проявил интерес и реализовал там такой проект», – сказал г-н Романов в ходе прямого эфира на своей странице «Вконтакте» 23 сентября 2022 года.

В декабре 2021 года он говорил, что участок выделен в 8 микрорайоне, рядом с художественной школой.

Сегодня г-н Романов напомнил, какие известные бренды заведений общепита уже зашли в Ноябрьск. Это «Додо пицца», «Краснодарский парень», «Стар догс».

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Ноябрьск, Наталья Ефремова

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