Кафе «Вкусно и точка» откроется в Новом Уренгое в 2023 году

Кафе быстрого питания «Вкусно и точка» (бывш. «Макдональдс») в Новом Уренгое должно открыться в 2023 году. Об этом сообщил в рамках прямого эфира «Вконтакте» глава города Андрей Воронов 6 декабря 2022 года.

«Получено разрешение на строительство. В 2023 году инвесторы планируют начать строительство. Объект небольшой, панируется его завершить в 2023 году», – отметил чиновник.

Ранее аналогичные сроки называл и глава Ноябрьска Алексей Романов – в Ноябрьске стройка должна начаться в 2023 году.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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