В Новом Уренгое сорвались планы по строительству кафе «Вкусно и точка»

В Новом Уренгое сорвались планы по открытию кафе быстрого питания «Вкусно и точка». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. Он добавил, что власти начнут искать замену.

«Вкусно и точка, к сожалению, похоже, сдулись. Выдали им разрешение на строительство и проект у них был. Но уже терпение кончается, участок простаивает, чёткого ответа инвесторы дать не могут, когда приступят. Поэтому, скорее всего, начнём искать нового партнёра. Что это будет – «Бургер Кинг», KFC и так далее (то, что любит молодёжь, я сам не очень к этой еде отношусь)», – сказал г-н Воронов.

Ранее планировалось, что точка общепита откроется в 2023 году.

Также не будет кафе «Вкусно и точка» в Ноябрьске – там инвестор тоже не приступил к строительству.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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