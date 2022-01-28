Рестораторы Ямала пожаловались Якушеву: Артюхов нарушает интересы бизнеса

Владельцы 6 ресторанов и баров Надыма написали обращение к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву из-за антиковидных ограничений в ЯНАО. Рестораторы просят полпреда рекомендовать ямальскому правительству разрешить работу заведений в ночное время. Сейчас запрещено работать с 23 часов до 6 часов утра. Ограничения действуют уже 2 года. Копию обращения бизнесмены направили также губернатору Ямала Дмитрию Артюхову и главному санитарному врачу региона Людмиле Нечепуренко. Это уже второе публичное обращение предпринимателей по поводу ночного режима – не так давно бар «Нефть» из Салехарда снял фильм о несправедливости антиковидных ограничений.

Авторами обращения стали представители заведений «Тепло Надым», «Гости», «Виктория», «Неолит», «Меридиан», «Шейк».

«Обращение адресовано вам в связи с крайне плачевным положением заведений общественного питания в Ямало-Ненецком автономном округе, бизнес терпит серьезные убытки и речь идет уже вовсе не о доходе индивидуальных предпринимателей и организаций, а о выживании на рынке предоставления услуг общественного питания. Действия правительства округа идут в разрез интересам предпринимателей и населения, основаны не на медицинских исследованиях и статистике, а лишь на императивных правилах, не имеющих под собой логики», – говорится в обращении.

Заявители в письме полпреду недоумевают: коллективный иммунитет на Ямале, судя по заявлению правительства, высокий. В сентябре 2021 года на сайте окружных властей сообщалось, что среди взрослых ямальцев коллективный иммунитет составляет 82% (переболевшие и вакцинированные). Но сейчас эта цифра, по данным «Стопкоронавирус», составляет лишь 64,5%. В Тюменской области она выше – более 72%. В ХМАО и Свердловской области – ниже. Тем не менее, там работать общепиту можно.

«Медицинских исследований, подтверждающих повышенный риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в период с 23:00 ч. до 06:00 ч., нет», – пишут в своём обращении предприниматели. Они готовы пускать в заведения только тех жителей, у кого есть QR-код. Однако, учитывая тот факт, что сейчас болеют и привитые, это мало чем поможет бизнесу.

Как рассказал агентству «Новый День» один из авторов обращения, юрист Аррахман Гашимов, письмо Якушеву, Артюхову и Нечепуренко отправлено 20 января 2022 года. Его также разместили в районных и окружных пабликах. Ответ пока пришёл только от департамента экономики Ямала в инстаграм.

«В департаменте сообщили, что в регионе снова растёт заболеваемость COVID-19 и бизнесу нужно набраться терпения. А также написали, что возможность получения дохода у рестораторов сохраняется. Но терпения у бизнеса уже нет. Один из подписантов – владелец кафе «Меридиан» – решил закрыть заведение буквально на днях. Средств на аренду, коммуналку и зарплату ему уже не хватает, – говорит г-н Гашимов. – Возможно, в больших городах кафе могут выживать за счёт бизнес-ланчей и доставки. Но в Надыме люди ходят на обед домой или едят на производстве, а в кафе идут преимущественно, чтобы отдохнуть, вечером, после работы. Самые популярные дни – это пятница и суббота».

Авторы заявления пишут, что правительство региона вынуждает владельцев точек общепита идти на нарушения, чтобы сохранить бизнес. В частности, работать подпольно.

Получить комментарии в полпредстве УрФО оперативно не удалось – агентство опубликует их, как только получит.

Ранее агентство «Новый День» запрашивало комментарии у бизнес-омбудсмена Ямала Вадима Елизарова по той же теме. Он отметил, что решение по ограничениям принимает координационный совет. Он также сообщил, что, несмотря на сложности, «практически все предприниматели региона с пониманием отнеслись к вводимым ограничениям, а также сами предлагали и применяли дополнительные санитарные меры, с целью недопущения очередного локдауна».

Надым, Юлия Фролова

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