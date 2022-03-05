Артюхов отменил ограничения, из-за которых бизнес жаловался Якушеву

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отменил часть коронавирусных ограничений. Так, больше не действуют ограничения для работы кафе, баров и ресторанов, из-за которых предприниматели даже писали полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву (кстати, за месяц из полпредства УрФО так и не пришёл ответ на запрос агентства «Новый День» по этой теме). То есть ночная работа предприятий общепита теперь разрешена.

Гражданам старше 60 лет больше не нужно соблюдать изоляцию. Отменено требование о наличии QR-кода при посещении учреждений и мероприятий.

Больше не нужно держать на обсервации прибывающих вахтовиков.

Публичные массовые мероприятия приостанавливаются до 1 апреля 2022 года, но есть множество исключений. Так, проводить массовые мероприятия можно, если это:

– мероприятия, которые проводят департаменты и управления;

– спортивные мероприятия;

– публичные слушания;

– мероприятия в сфере молодёжной политики и туризма;

– мероприятия культуры, в том числе в кинотеатрах;

– богослужения.

Всем прибывающим на территорию округа больше не требуется иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Работодателям рекомендовано обеспечить тестирование на коронавирус с помощью экспресс-тестов работникам, прибывающим в округ. Сохраняется рекомендация привлекать к работе вахтовым методом вакцинированных или переболевших коронавирусом сотрудников, имеющих сертификат или QR-код, ограничить их личные контакты вне работы.

Коронавирусные ограничения отменяют и в других субъектах РФ. Однако теперь предприниматели столкнулись с новым вызовом – удорожание продуктов питания, расходных материалов, оборудования, инвентаря, техники и товаров. Это связано с разрывом логистических цепочек, а также санкциями, которые объявлены после начала спецоперации на Украине.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»