В Салехарде сняли фильм о несправедливости антиковидных ограничений

В Салехарде представители ночного бара «Нефть» сняли видеоролик о несправедливости антиковидных ограничений для общепита на фоне проведения иных массовых мероприятий с большим количеством людей. Заведение отмечает, что такие меры уничтожают бизнес.

Авторы мини-фильма уточняют – сейчас барам и ресторанам на Ямале запрещено работать с 23 часов до 6 часов утра. Но при этом в Салехарде проводятся многочисленные концерты популярных исполнителей, праздники, собрания и встречи, на которых присутствуют толпы людей.

«Вот уже второй год, выполняя решение окружных властей, наш бар не работает. Мы несём огромные убытки. Наше дело практически уничтожено. Мы понимаем, что эти ограничения – вынужденная мера. Но мы не понимаем, почему это касается только нас?!», – вопрошают авторы ролика. И демонстрируют кадры с мероприятий Салехарда.

Видеоролик обращён ко всем подписчикам страницы бара «Нефть» «Вконтакте».

Агентство «Новый День» запросило комментарии в аппарате бизнес-омбудсмена Ямала Вадима Елизарова.

Как сообщил в ответ на заспрос г-н Елизаров, подобные обращения от владельцев кафе и баров поступают к нему регулярно. Эти обращение передаются губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, который может учитывать их при принятии решения о введении или снятии ограничений в округе. Сам же г-н Елизаров не участвует в заседании штабов и координационного совета, где обсуждают меры по борьбе с коронавирусом, потому сам озвучить вопрос от рестораторов на штабе не может.

«Хочу отметить, что руководитель региона лично возглавляет координационный совет при правительстве ЯНАО по борьбе с распространением COVID-19, в рамках которого рассматривается и принимаются взвешенные и ответственные решения о правилах функционирования всех сфер экономики в этот непростой период. Главная наша общая задача сейчас – это достичь коллективного иммунитета. Только так мы сможем рассчитывать на принятия соответствующих решений и у нас на Ямале», – отметил бизнес-омбудсмен.

Он также добавил, что, несмотря на сложности, «практически все предприниматели региона с пониманием отнеслись к вводимым ограничениям, а также сами предлагали и применяли дополнительные санитарные меры, с целью недопущения очередного локдауна».

Перед новым годом флешмоб в поддержку ночных заведений запустили рестораторы Тюмени. К ним прислушались – губернатор Тюменской области Александр Моор на праздники разрешил работу баров и клубов ночью в случае, если посетители предъявляют документ о вакцинации против коронавируса.

Салехард, Юлия Фролова

фото - скрины из видеоролика

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