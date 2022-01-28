На Ямале мужчина вклеил своё фото в чужой паспорт и продал чужую квартиру

В Салехарде следователи раскрыли необычную мошенническую схему: мужчина вклеил в чужой паспорт своё фото, продал по нему чужую квартиру и уехал в другой регион. Его осудили – 5 лет и 1 месяц ему придётся провести в колонии общего режима.

Инцидент произошёл в Салехарде в феврале 2014 года. «Мужчина, арендуя комнату у местного жителя, обнаружил его паспорт. Воспользовавшись длительным отсутствием хозяина квартиры, мужчина вклеил свою фотографию в его паспорт, после чего, представляясь его данными, приватизировал жилье, а впоследствии и продал за 4 млн рублей. Полученными деньгами мужчина воспользовался по своему усмотрению», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Злоумышленник, которому сейчас 33 года, выехал за пределы региона, до 2016 года жил в южном регионе России. После этого вернулся на Север. Его задержали в октябре 2021 года.

При этом самого владельца квартиры до сих пор никто не видел – он бесследно пропал. Его следы потерялись между Тюменью и Салехардом в 2013 году.

«У следствия появилось основание полагать, что в отношении него совершено преступление. В ходе предварительного следствия по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Данное уголовное дело выделено в отдельное производство», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

В прокуратуре Ямала добавили, что пропавший без вести – это ребёнок-сирота. Квартиру он получил в 2012 году. Стоимость квартиры взыщут с подсудимого.

Известно также, что пропавший без вести мужчина и подсудимый были знакомы ещё с детских лет.

Салехард, Юлия Фролова

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