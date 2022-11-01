Ямалец убил друга, а потом продал его квартиру

На Ямале раскрыто убийство 9-летней давности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в 2013 году в Салехарде. 34-летний мужчина с судимостью жил в квартире своего друга. В один из дней между мужчинами произошел конфликт. Находясь в состоянии опьянения обвиняемый жестоко избил потерпевшего, а затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха. Тело бывшего товарища он вывез в автомобиле и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам остался проживать в его квартире. Спустя время, обвиняемый, видя, что убитого мужчину не разыскивают, завладел его паспортом и вклеил в него свою фотографию, после чего представляясь его данными, продал квартиру. Полученными от покупателей деньгами злоумышленник воспользовался по своему усмотрению. В 2021 году о совершенном мошенничестве стало известно правоохранительным органам и мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ («Убийство»». В ходе следствия были установлены обстоятельства убийства хозяина квартиры, а вскоре обнаружены останки его тела. Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако проведенным комплексом следственных мероприятий собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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