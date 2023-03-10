В Салехарде осудили мужчину, который выдавал себя за убитого им же приятеля

В колонию строгого режима отправится мужчина, который убил старого друга и вклеил своё фото в паспорт убитого. Такая подделка нужна была злоумышленнику, чтобы продать квартиру убитого. Суд приговорил убийцу к 17 годам заключения. Вердикт вынесла коллегия рисяжных.



Убийство осуждённый совершил ещё 10 лет назад, в 2013 году. Подробности расследования напоминают в следственном управлении СК Ямала 10 марта.

Осуждённый и его жертва были знакомы с детства. В Салехарде они жили в одной квартире, которую убитый получил на условиях соцнайма, как ребёнок-сирота.

Однажды между приятелями произошла ссора. Злоумышленник был пьян и жестоко избил друга, а затем с силой сдавил ногой его шею, так, что пострадавший задохнулся.

«Тело бывшего товарища он вывез в автомобиле и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам остался проживать в его квартире», – раскрывают обстоятельства преступления в Следкоме.



Через какое-то время злоумышленник понял, что убитого никто не ищет. Тогда он вклеил в документ мёртвого товарища свою фотографию и приватизировал его квартиру. А в 2014 году продал за 4 млн рублей, добавляют в прокуратуре Ямала, которая поддерживала обвинение в суде. Квартира принадлежала мэрии Салехарда. Вероятно, именно поэтому сделкой позднее заинтересовалсь силовики.



В 2021 году о совершённом мошенничестве стало известно правоохранительными органам и мужчину привлекли к уголовной ответственности по ч. 4 ст.159 УК РФ. За эот мошенничество его осудили: он должен был провести 5 лет и 1 месяц в колонии общего режима.



«В ходе следствия были установлены обстоятельства исчезновения хозяина квартиры, а вскоре обнаружены останки его тела. Осуждённый за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако следователями были тщательно проанализированы материалы уголовного дела, разработан план следственных действий, позволивший установить все события совершенных им преступлений»,– отметили в СУ СК Ямала.

Скелет погибшего нашли в январе 2022 года.

В прокуратуре Ямала добавляют, что также судом удовлетворены исковые требования сестры погибшего о взыскании с виновника 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого преступлением.

Салехард, Юлия Фролова

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