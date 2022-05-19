В Новом Уренгое ищут упавшего в реку парапланериста

В Новом Уренгое в реку упал парапланерист и пропал. Его ищут полицейские и сотрудники МЧС. О ЧП спасателям сообщил очневидец. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности воздушного движения, сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«18 мая в вечернее время от очевидца поступило сообщение о том, что параплан с находящимся на нём человеком упал в реку Седэ-Яха в черте Нового Уренгоя. В настоящее время сотрудниками МЧС по ЯНАО, городского отдела МВД, Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте осуществляются поиски парапланериста. До настоящего времени его место нахождения не установлено», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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