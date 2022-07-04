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Понедельник, 4 июля 2022, 08:47 мск

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В Новом Уренгое наказали парапланериста, который участвовал в последнем полёте напарника

Парапланериста, который участвовал в полёте над Новым Уренгоем, ставшим трагичным, оштрафовали на 20 тыс. рублей. Речь идёт о ЧП, которое случилось в мае 2022 года. Двое мужчин летали над городом по несогласованному маршруту. Один из них упал в реку Седэ-Яха во время приземления. Его до сих пор не нашли.

В отношении второго возбудили административное дело.

«По постановлению транспортного прокурора мужчина, управлявший парамотопланом, привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ в виде штрафа в 20 тыс. рублей», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры 4 июля 2022 года.

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Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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