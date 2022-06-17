Пропавший без вести в Новом Уренгое парапланерист летал по несогласованному маршруту

В отношении парапланериста, который летал вместе с пропавшим без вести мужчиной над Новым Уренгоем, возбудили административное дело. Причина – он не согласовал маршрут полёта. Сам полёт произошёл 18 мая 2022 года. Его совершали двое. Один из мужчин упал в реку. Его долго пытались найти, в том числе реку обследовали водолазы, но поиски оказались безуспешными.

«18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полёт над Новым Уренгоем по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту. В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении», – говорится в материалах уральской транспортной прокуратуры.

Нарушителю грозит штраф – от 20 до 50 тыс. рублей.

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Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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