На довыборы в Тюменскую думу зарегистрировали 5 кандидатов

Избирком зарегистрировал всех претендентов на мандат депутата Тюменской областной думы в одномандатном надымском округе. В кампании участвуют 5 человек.

Это коммунист Алибек Джабуев, единоросс Дмитрий Плотников, справедливоросс Дмитрий Петров, либерал-демократ Любовь Поздеева и Павел Булатов, которого выдвинула партия «Новые Люди». Последний кандидат из Ноябрьска. Остальные кандидаты из Нового Уренгоя.

Мандат стал вакантным после смерти прежнего депутата этого округа Михаила Пацевича. Он выпал из окна в Новом Уренгое в марте 2022 года.

Вакантным также является мандат скончавшегося в конце июня 2022 года спикера областной думы Сергея Корепанова. Он был избран по спискам «Единой России». Вероятно, партия примет решение, кому передать его мандат. Пока этого не произошло.

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Надым, Тюмень, Юлия Фролова

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