В отношении замглавы «Газпром добыча Надым» возбудили уголовное дело

В отношении заместителя гендиректора компании «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима возбудили уголовное дело. Квалификация дела – ч.3 ст.30, ч.4. ст. 159 (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Об этом агентсву «Новый День» сообщили в прокуратуре Ямала.

«Ким привлечен в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», – уточнили в надзорной инстанции в ответ на вопрос агентства.

В пресс-службе следственного управления СК ЯНАО не смогли оперативно прокомментировать информацию о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации на сайте «Газпром добыча Надым», г-н Ким является замом по капстроительству.

Надым, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»