Топ-менеджера «Газпром добыча Надым» осудили за коррупционное преступление

В Надыме обвинительный приговор вынес суд в отношении заместителя гендиректора по ремонту и капстроительству ООО «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Г-ну Киму придётся отправится в колонию общего режима на 1 год и 9 месяцев, если он не сумеет оспорить приговор, уточнил собеседник издания, знакомый с ходом процесса.

Кратко суть преступления такова: по версии следствия, г-н Ким потребовал от директора одной из фирм поставить стройматериалы на 9 млн рублей. Топ-менеджер, по версии суда и следствия, обещал, что у руководителя будут проблемы с бизнесом, если он этого не сделает. А именно – его выгонят с земель нефтегазоконденсатного месторождения, которые тот арендовал. Стройматериалы г-н Киму нужны были, чтобы скрыть приёмку и оплату невыполненных работ, которые делал другой подрядчик.

Именно предприниматель рассказал о вымогательстве в правоохранительные органы.

Ранее в СК, которое занималось расследованием дела, подчёркивали, что обвиняемый противодействовал следствию, оказывал давление на свидетелей, большинство из которых находились в его прямом подчинении.

Прокуратура в суде также настаивала, чтобы Вячеслав Ким выплатил штраф, однако суд не согласился с обвинением и не назначил штраф обвиняемому.

Надым, Наталья Ефремова

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