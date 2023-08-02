Замглавы «Газпром добыча Надым» будут судить за коррупцию

Силовики завершили расследование ещё одного громкого уголовного дела – в отношении замглавы «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима. Его обвиняют в коррупции. По версии следствия, он вынудил коммерсанта предоставить ему стройматериалы на сумму 9 млн рублей. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала, в СК обещали дать комментарии чуть позднее.

В надзорной инстанции уточняют: обвиняемого будут судить за попытку многомиллионного хищения ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Инцидент произошёл два года назад – в июне 2021 года.

«Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром добыча Надым» обманным путём, убедив директора юрлица о возможности негативно повлиять на осуществление последним предпринимательской деятельности, потребовал взамен осуществить поставку строительных материалов на общую сумму более 9 млн рублей», – раскрыли фабулу дела в надзорной инстанции.

Предприниматель рассказал о вымогательстве в правоохранительные органы.

О задержании г-на Кима стало известно год назад – в августе 2022 года. В «Газпром добыча Надым» в январе 2023 года назначен новый гендиректор. Им стал Дмитрий Щёголев.

Надым, Наталья Ефремова

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