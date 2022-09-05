Инвестора аэропорта Салехарда начнут искать в 2023 году

Конкурс по поиску партнёра для реконструкции аэропорта Салехарда власти Ямала хотят объявить лишь в начале следующего года. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов. Его слова цитирует ТАСС 5 сентября 2022 года. Ранее г-н Артюхов уже говорил, что воздушную гавань хотят модернизировать за счёт инвестора, по схеме концессии, как и авиаузел Нового Уренгоя. Он заявлял, что сам проводит переговоры с потенциальными инвесторами.

«Мы приняли решение идти по той же схеме, что и в Новом Уренгое, это будет концессия. Мы, помню, первые в стране в Новом Уренгое реализовали концессию, сейчас этот опыт перенят успешно, мы видим, что появляются новые концессионные проекты. <…> В Салехарде аэропорт поменьше в плане пассажиропотока, но все равно экономически интересный и привлекательный. <…> Я думаю, мы в начале первого месяца 2023 года объявим конкурс и во втором полугодии подведем его итоги. Соответственно, 2023-2024 годы – это проектирование, далее реконструкция, и 2027-2028 – в зависимости от того, какой объём работ определим с точки зрения инженерного развития аэропорта, – запуск проекта», – сказал губернатор журналистам на Восточном экономическом форуме.

Г-н Артюхов подчеркнул, что вне зависимости от результатов конкурса власти региона в любом случае будут закладывать средства на модернизацию авиаузла.

Правительство Ямала уже несколько раз планировало начать реконструкцию аэропорта Салехарда. Для этого несколько раз оплачивали работы по проектированию нового здания. Очередной проект должен был сделать «Ленаэропроект» – контракт с ним заключили в 2021 году. Срок исполнения – начало 2022 года. И эта компания уже даже показала на своём сайте дизайн будущего аэровокзала. Однако до сих пор неясно – будут ли чиновники Ямала использовать именно этот проект и прошёл ли он экспертизу.

Салехард, Юлия Фролова

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