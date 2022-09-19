Роспотребнадзор на Ямале ищет женщину, которая выложила в соцсети детское пюре с мёртвой мышью

Специалисты Роспотребнадзора на Ямале ищут женщину, которая опубликовала в соцсетях видео с грызуном в детском пюре. Пост не был подписан, автор не проявляет себя в беседах и комментариях. Из пояснений к посту лишь известно, что пюре было якобы куплено и вскрыто в Муравленко.

«С официальным заявлением к нам автор данного видео не обращалась. Мы разыскиваем его, чтобы узнать обстоятельства – где и когда куплен продукт. Возможно, в этом нам поможет муниципалитет. Пока что это анонимное обращение, а мы должны владеть хотя бы минимальной информацией, чтобы начать проверку», – сообщили агентству «Новый День» в отделе Роспотребнадзора по г. Ноябрьску и Муравленко.

Видео появилось 19 сентября во многих соцсетях, в том числе в группе «Происшествия Ноябрьск» «Вконтакте». Автор уверяет, что в упаковке с яблочным пюре «Фруто няня» найдена мышь. Пост размножили многие другие группы, в том числе, паблики в других городах и регионах. В нескольких из них представители фирмы-производителя просили автора видео связаться с ними для проведения проверки. Но, как уже было сказано, автор видео пока не вышел на связь.

«Каждая партия любой готовой продукции «ФрутоНяня» проверяется по показателям качества и безопасности. Один из этапов приготовления продуктов «ФрутоНяня» – тепловая обработка при заданных температурах, проходящая непродолжительное время. Она позволяет обеспечить безопасность продукта, но, в то же время, позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ. Продукт разливается в стерильную упаковку и герметично укупоривается. Все технологические процессы производства продукции на нашем предприятии закрытые и автоматизированные. Для сохранения качества любого продукта необходимо соблюдать правильные условия хранения и сохранять герметичность упаковки, которая может быть нарушена при транспортировке. Для проведения проверки просим автора связаться с нами через личные сообщения сообщества и направить следующие данные: точное место покупки, дату изготовления продукта, контактный номер телефона и фотографии упаковки и даты изготовления. Просим не выбрасывать упаковку, она может пригодиться для проведения экспертизы»,– написали в соцсетях представители «ФрутоНяни».

Муравленко, Юлия Фролова

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