Липецкий производитель детского питания: мышь из ямальского видео не могла попасть в пюре на производстве

Липецкий производитель детского питания «Фруто Няня» отрицает возможность попадания мыши в яблочное пюре на производстве. На предприятии заявили, что на видео из ямальских пабликов плесень, которая могла вырасти из-за нарушения герметичности упаковки. Такие комментарии дала компания ОА «Прогресс» изданию «Новости Липецка», а также в соцсетях Ямала.

При этом производитель подчеркнул, что автор видео к ним не обращался и поэтому провести проверку они не могут.

Ранее об этом же сказали специалисты Роспотребнадзора Ноябрьска в беседе с агентством «Новый День».

«Технологический процесс производства полностью закрыт, автоматизирован и оснащён многоступенчатой системой контроля на различных этапах, что исключает попадание посторонних элементов или нарушение стандартов безопасности при производстве. Контроль качества, принятый на всех этапах производства от входного контроля сырья до выпуска готовой продукции, позволяет полностью контролировать процесс производства и избегать малейших отклонений от установленных стандартов.

На видео можно увидеть разрастание плесени внутри упаковки, которое могло произойти вследствие нарушения её герметичности в результате повреждения на этапах транспортировки или реализации»,– говорится в ответе компании «Прогресс» на запрос журналистов.

«По каждому обращению проводится лабораторное исследование образцов продукции и контрольных образцов продукции, которые собираются в момент производства и хранятся до истечения срока годности. Также, в случае необходимости, проводятся проверки торговых сетей на соблюдение условий хранения продукции. Однако, для проведения полной производственной проверки нам нужна дополнительная информация от автора поста. Как только автор свяжется, мы обязательно направим обращение на проверку»,– сообщили представители бренда в соцсетях.

Муравленко, Наталья Ефремова

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