Автора видео с мёртвой мышью в детском пюре в Муравленко так и не нашли

Женщина, которая заявила об обнаружении мёртвой мыши в детском пюре в Муравленко, так и не вышла на связь с надзорными органами. В связи с этим отдел Роспотребнадзора до сих пор не может начать проверку по факту возможных нарушений. Как уточнили в беседе с агентством «Новый День» в территориальном отделе ведомства, санитарные врачи обратились за помощью в розыске автора резонансного видео в полицию. Однако пока ответа от правоохранителей с данными женщины не поступило.

Речь идёт о видео, которое опубликовали в паблике «Происшествия Ноябрьск» «Вконтакте» 19 сентября 2022 года. На нём можно увидеть вскрытое фруктовое пюре «Фруто Няня». Из пояснений следует, что в пюре обнаружен грызун. Ни магазина, ни даты покупки, никаких других пояснений нет. Несмотря на это запись разошлась не только по пабликам Ямала, но и по соцсетям во всей стране. В комментариях автор записи никак не проявил себя. Доказательств того, что пюре куплено и открыто в Муравленко, нет.

Производитель также просил автора видео выйти на связь для проверки. Однако, очевидно, этого так и не произошло.

Муравленко, Юлия Фролова

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