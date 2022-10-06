Меньше 2 тыс. рублей потратил новый депутат Тюменской областной думы на свою избирательную кампанию

1700 рублей потратил новый депутат Тюменской областной думы Дмитрий Плотников на свою избирательную кампанию. Большую часть средств ему предоставила партия «Единая Россия», которая его и выдвинула. Об этом сообщается в итоговом финансовом отчёте кандидата, который есть в Избиркоме.
Согласно документу, всего в избирательном фонде г-на Плотникова было 2 млн 632 тыс. рублей. Из них 2 млн 578 тыс. предоставила партия. Ещё 52 тыс. рублей – гражданин, но имя его не раскрывается. Собственные средства кандидата – 1 тыс. 700 рублей.
Почти 2,5 млн рублей ушли на агитацию.
Конкурент г-на Плотникова – Любовь Поздеева – потратила на кампанию чуть более 70 тыс. рублей.
Отчёты остальных участников выборов ещё не опубликованы несмотря на то, что выборы прошли около 1 месяца назад.
Дмитрий Плотников по итогам выборов в одномандатном округе получил мандат погибшего Михаила Пацевича, который выпал из окна своей квартиры в Новом Уренгое.
Надым, Тюмень, Наталья Ефремова
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