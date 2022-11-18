Аэропорт Надыма предложили назвать в честь Черномырдина

Житель Надыма Мовлуд Бакиров предложил назвать аэропорт города именем Виктора Черномырдина. По версии инициативного гражданина, политика нужно помнить, так как он был отцом «Газпрома». Надым, как известно, базовый город для одной из дочек компании – «Газпром добыча Надым». Город создан вблизи крупных газовых месторождений несколько десятилетий назад.

Ранее власти Ямала анонсировали обновление аэропорта Надыма.

Общественная палата ЯНАО идею переименования авиаузла поддержала, пишет газета «Красный Север».

«Мы на площадке нашей региональной палаты обсудим и рассмотрим данную инициативу»,– заявил представитель ОП Дмитрий Заякин.

Издание напоминает, что г-н Черномырдин в 80-90-е годы возглавлял «Тюменьгазпром» и «Надымгазпром», работал в ранге замминистра и министра газовой промышленности СССР. Именно по его инициативе на базе министерства был создан государственный газовый концерн «Газпром».

В середине июня 1998 года на встрече с представителями трудовых коллективов Надыма Виктор Черномырдин дал согласие баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от Арктического региона.

Надым, Наталья Ефремова

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