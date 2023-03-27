Путин назвал аэропорт Надыма в честь Черномырдина

Президент Владимир Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина. Указ об этом глава государства подписал 27 марта 2023 года.

О том, что именно в честь Черномырдина назовут аэропорт Надыма, стало известно осенью 2022 года. Тогда в местной ямальской газете от имени общественника презентовали инициативу присвоения имени авиаузлу. Надым является городом газодобытчиков. Здесь расположена она из крупных дочек компании «Газпром Надым».

Виктор Черномырдин с 1982 года занимал пост заместителя министра газовой промышленности СССР. В 1983 году назначен заместителем министра – начальником Всесоюзного промышленного объединения «Тюменгазпром». В 1989-1992 годах – председатель Правления Государственного газового концерна «Газпром».

Салехард, Наталья Ефремова

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