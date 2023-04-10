Памятники Черномырдину появятся внутри и снаружи аэропорта Надыма

В терминале аэропорта Надыма сделали ремонт, там же установили барельеф Виктора Черномырдина. Ещё один бюст поставят на привокзальной площади. В начале лета приступят к организации парковок на ней. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.

В здании аэропорта на пол уложили новую плитку, выполнили отделку стен, отремонтировали лестничные пролёты, заменили освещение.

«В этом году начнётся реконструкция привокзальной площади. Контракт двухлетний, но мы будем делать всё, чтобы основную часть работ успеть выполнить в этом году. Следующим этапом мы рассматриваем развитие самого аэропорта. Мы видим, что за чуть больше месяца он уже преобразился, стал намного современней. Сейчас идёт проектирование – хотим соединить тёплым переходом действующее здание с соседним, терминал станет намного комфортней для пассажиров», – отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

В правительстве сообщают, что перед зданием появятся платная и бесплатная парковки, зоны для общественного транспорта и такси. Автобусам выделят отдельную полосу для движения. Движение транспорта будет контролировать комплексная автоматизированная парковочная система. Она будет включать в себя оборудование для контроля въезда и выезда на парковки перед аэровокзалом и терминалы оплаты. На привокзальной площади также выполнят озеленение, установят монумент вертолёта и бюст Виктора Черномырдина.

«Закупят спецоборудование и технику: трап, 4 рентгенотелевизионных досмотровых установки и 2 детектора паров взрывчатых веществ, снегоочиститель, аэродромную водозаправочная машину, самоходный аэродромный источник электропитания, аэродромный тягач», – сообщили в пресс-службе.

В планах – масштабная реконструкция аэродрома и терминала, заключили в правительстве.

Надым, Наталья Ефремова

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