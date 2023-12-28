Аэропорт Надыма ищет архитектора, который за месяц придумает три варианта дизайна аэровокзала

Аэропорт Надыма ищет подрядчика для подготовки концепции реконструкции аэровокзала. За эту работу компания готова отдать почти 1,5 млн рублей. Итоги конкурса пока не подведены – подрядчика выберут после новогодних каникул уже в 2024 году.

АО «Надымское авиапредприятие» ждёт от подрядчика три варианта концепции до 20 февраля 2024 года. То есть у выигравшего конкурс будет всего месяц на то, чтобы разработать три варианта дизайна аэровокзала Надыма.

Сейчас идёт обновление привокзальной площади аэропорта Надыма. Примечательно, что в апреле 2023 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что проектируется ремонт в здании. «Сейчас идёт проектирование – хотим соединить тёплым переходом действующее здание с соседним. Терминал станет намного комфортней для пассажиров», – говорил глава округа.

В Сети также можно найти старые версии проектов аэропорта Надыма. Когда и за сколько они были разработаны – не вполне ясно.

Напомним, власти Ямала несколько раз заключали контракты на разработку проекта реконструкции аэропорт Салехарда. В итоге ни один из тех проектов использован не был. Власти заключили концессионное соглашение с компанией «Новапорт-проект», которая сама сделала дизайн терминала. Но губернатор Дмитрий Артюхов уверил, что деньги потрачены не зря – округ использует изыскания, которые были сделаны в рамках контрактов.

Надым, Наталья Ефремова

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