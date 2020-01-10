Бюджет Ямала оплатит реконструкцию аэропорта в Надыме

В 2020 году здание аэровокзала в Надыме будет отремонтировано. В дальнейшем запланирована реконструкция аэродрома и строительство новой привокзальной площади. Об этом «Новому Дню» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В пресс-службе департамента уточнили, что ремонт проводится «для повышения качества обслуживания пассажиров и создания комфортных условий».

«Планируется утепление и облицовка фасадов, а также ремонт входных групп с установкой раздвижных дверей с автоматическим механизмом открывания. Кроме того, идет подготовка технического задания на строительство новой привокзальной площади и реконструкции самого аэродрома. Средства будут направлены из окружного бюджета», – ответили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства на запрос «Нового Дня».

Суммы бюджетных вливаний в ведомстве пока не уточняют. «Стоимость и сроки выполнения работ станут известны после прохождения экспертизы проектно-сметной документации», – резюмировали в окружном правительстве. Затраты на текущий ремонт здания аэровокзала пока также не названы. В данный момент разрабатывается сметная документация. Предполагается, что фасады аэропорта будут ремонтироваться в 2020 году. Установка новых дверей также запланирована на текущий год.

«Новый День» сообщал, что аэропорт Надыма, который является собственностью округа, готовится к ремонту. Ранее в окружном правительстве не уточняли – будет ли это большая реконструкция, либо косметический ремонт.

Помощь аэропорту Надыма в августе 2019 года пообещал ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Глава района Леонид Дяченко тогда доложил главе ЯНАО об увеличении пассажиропотока на 10% в 2018 году. «Раньше жители района чаще пользовались аэропортом Нового Уренгоя, сейчас мы видим востребованность у населения надымского аэропорта. Мы проработали основные вопросы реконструкции, часть техники начали приобретать, но самостоятельно району такой затратный объект не по силам», – заявил в августе 2019 года г-н Артюхов.

Аэропорт Надыма перешел в собственность округа несколько лет назад. В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о передаче 100 процентов акций аэропорта в собственность автономного округа для того, чтобы регион мог модернизировать вокзал, привлекая инвесторов. Указ звучал так: принять предложение правительства РФ и администрации ЯНАО о передаче в собственность ЯНАО находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций открытого акционерного общества «Надымское авиапредприятие» для привлечения администрацией ЯНАО на условиях государственно-частного партнерства инвестиций в размере не менее 1,6 млрд рублей в комплексную реконструкцию и модернизацию объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта Надым.

Надым, Салехард, служба информации

Надым, Салехард. Другие новости 10.01.20

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