Ремонт привокзальной площади аэропорта Надыма сделают в 2023 году

Модернизация привокзальной площади аэропорта Надыма запланирована на 2023 год. Сейчас идёт экспертиза документации. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма 15 августа 2022 года.

«Модернизация привокзальной площади – задача №1, на выходе из экспертизы все документы. В следующем году приступим, чтобы было больше удобств для жителей города и гостей. И машину где было оставить, и объекты благоустройства»,– сказал г-н Артюхов.

На слайде главы региона было показано, что выполнен ремонт фасадов и входных групп, а также реконструкция внутренних помещений.

Надым, Наталья Ефремова

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