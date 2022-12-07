Перед аэропортом Надыма появятся платная и бесплатная стоянки (ФОТО)

Перед аэропортом Надыма сделают площадь с комплексной автоматизированной парковочной системой. Въезд и выезд будет контролироваться, установят терминалы оплаты. Власти Ямала 7 декабря на официальном сайте опубликовали проект будущей площади. Ранее сообщалось, что её обустройство начнётся в 2023 году.

«Территория будет разделена на несколько зон: это платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатный паркинг, зоны для общественного транспорта и такси. Автобусам выделят отдельную полосу для движения. На территории более 50 тыс. кв. м. привокзальной площади одновременно смогут разместиться 318 машин. Будет организована стоянка на 6 мест для автобусов, 12 – для такси и муниципального транспорта», – рассказали в правительстве.

Наблюдать за периметром будут видеокамеры.

Планируется, что автобусы будут забирать пассажиров у входа в пассажирский терминал.

Также площадь будет благоустроена – власти рассчитывают установить освещение и высадить деревья и кустарники.

В правительстве напоминают и про новое оборудование для аэропорта Надыма: трап, четыре рентгенотелевизионных досмотровых установки и два детектора паров взрывчатых веществ, снегоочиститель, аэродромная водозаправочная машина, самоходный аэродромный источник электропитания, аэродромный тягач.

Надым, Наталья Ефремова

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