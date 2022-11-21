Путин наградил орденом почёта бывшего губернатора Ямала

Орденом почёта наградил президент РФ Владимир Путин бывшего губернатора Ямала Юрия Неёлова. Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщается в указе главы государства от 14 ноября 2022 года.

В документе г-н Неёлов обозначен как председатель совета НКО «Фонд регионального развития», Тюменская область.

«Фонд регионального развития» имеет неоднозначную репутацию. Как писала газета «Коммерсант», его создал сам г-н Неёлов в 2001 году, будучи главой ЯНАО. Предполагалось, что фонд будет заниматься реализацией различных инвестиционных программ. В качестве учредительного взноса окружные власти перечислили фонду 2 млн рублей, а также активы ОАО «Ямалнефтегаздобыча», ОАО «Тамбейнефтегаз» и ОАО «Минлей». Позже именно эти ценные бумаги фигурировали в уголовном деле в отношении президента фонда – Марксимира Кима (он до сих поря является президентом – прим.ред).

«В октябре 2003 года между ОАО «Новатэк» и фондом был заключен договор купли-продажи акций ОАО (5,61%) на сумму 140 млн 451 тыс. рублей. В качестве оплаты руководство фонда предоставило активы трёх предприятий ТЭК – ОАО «Нефтегазодобывающая компания «Ямалнефтегаздобыча» (40% акций), ОАО «Тамбейнефтегаз»( 25,1% акций) и ОАО «Минлей» (11% акций), чьи пакеты находились в собственности фонда. По данным оценочной комиссии, суммарная стоимость активов составляла 2 млрд 719 млн 500 тыс. рублей. «Президент фонда Максимир Ким передал акции трех предприятий ТЭК ОАО «Новатэк», занизив их стоимость более, чем в 19 раз и причинив фонду, ущерб в размере 2 млрд 579 млн рублей», – писал в 2005 году «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

НКО «Фонд развития Ямала» финансировал строительство нового рыбоконсервного завода в Салехарде, сооружение убойного комплекса по глубокой переработке мяса оленей в поселке Яр-Сале. В 2005 году прокуратура провела проверку деятельности фонда и, расценив внесение 2 млн рублей в качестве уставного взноса как «нецелевое расходование бюджетных средств», а передачу фонду акций ОАО «Ямалнефтегаздобыча», как нарушение Гражданского кодекса, подала иск в суд, требуя ликвидации фонда и возвращения в окружной бюджет 83 млн 519 тыс. рублей.

Чем закончились претензии прокуратуры и уголовные дела – неизвестно.

Как и то, чем сейчас занимается «Фонд регионального развития». На странице организации перечислены инвестиционные проекты – тот самый «Салехардский рыбокомбинат» (его в 2013 году выкупила структура известных энергоолигархов Артёма Бикова и Алексея Борова), «Агрофирма Боровская», птицефабрика Пышминская, «Эвика –Агро», «Эвика».

А также в числе таких проектов – жилищное строительство. И вот как фонд описывает своё участие: НО «Фонд регионального развития», участвуя в финансировании инвестиционных проектов по строительству жилья на территории ЯНАО и Тюменской области, содействовал формированию рынка жилья в капитальном исполнении. «В апреле 2009 года Фонд приступил к строительству коттеджей в п. Комарово Тюменской области. Дома, возводимые в экологически благоприятном районе, имеют площадь от 135 до 150 кв. м.», – говорится на сайте структуры.

Более свежих сведений о работе этой структуры нет.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»