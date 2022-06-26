Бывший губернатор Ямала будет повышать авторитет тюменской власти

Председателем Совета почетных граждан Тюменской области избран бывший губернатор Ямала Юрий Неелов, его заместителем стал заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов (оба они имеют статус почетных глаждан региона). Об этом сообщили в тюменской областной думе, где прошла первая конференция Союза.

Спикер Сергей Корепанов напомнил собравшимся, что сообщество создано совместным распоряжением губернатора Александра Моора и председателя областного парламента 15 июня 2022 года. «Среди основных направлений деятельности – взаимодействие с гражданским обществом для консолидации социально активных жителей, вовлеченности их в решение актуальных задач регионального и местного значения, организация мероприятий, способствующих сплоченности людей на основе патриотических убеждений и уважения к историко-культурному наследию и традициям народов России и Тюменской области», – сказал Корепанов.

В положении о Союзе прописано, что он должен вести «просветительную и разъяснительную работу с населением, направленную на повышение авторитета органов государственной власти». Структура должна взаимодействовать с людьми в том числе в ходе избирательных кампаний.

Тюмень, Ольга Федорова

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