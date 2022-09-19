Экс-губернатор Ямала сможет бесплатно ездить за счёт бюджета Тюменской области

Бывший губернатор Ямала Юрий Неёлов получил дополнительные льготы. Он будет обеспечен бесплатным транспортным обслуживанием за счёт бюджета «в отдельных случаях». Эти преференции ему обеспечивает его новый статус – председатель Союза почётных граждан Тюменской области. Документ об этом подписали и.о. председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор.

«В отдельных случаях транспортное обслуживание председателя Союза при выполнении им своих функций может также осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области за счёт средств областного бюджета по поручению вице-губернатора Тюменской области на основании мотивированного обращения аппарата Тюменской областной Думы», – говорится в документе.

Там не указано, что это за «отдельные случаи» и как далеко может уехать за бюджетный счёт г-н Неёлов.

Союз был создан летом 2022 года. Цель его не вполне понятна. В положении о создании союза указано, что почётные граждане должны собираться не реже 1 раза в полугодие. При этом расходы на организацию работы новой структуры (предоставление помещения, технических средств, каналов связи, информационного сопровождения) берёт на себя областной бюджет.

Отметим, у г-на Неёлова уже множество льгот, званий, наград и медалей. Он почётный гражданин ЯНАО, Тюменской области, Нового Уренгоя. Только из бюджета Нового Уренгоя ему ежемесячно выделяется 20 тыс. рублей, он также получает от города выплату на оздоровление в 50 тыс. рублей, выплату к дню города в 15 тыс. рублей.

Тюмень, Наталья Ефремова

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