ЧОП направил охранять детский сад человека без «корочек»

На Ямале ЧОП отправил охранять детский сад человека без удостоверения и карточки охранника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, между МДОУ «Солнышко» и ООО «Частная охранная организация» был заключен муниципальный контракт на оказание охранных услуг. При этом охрана детского сада осуществлялась лицом, не имеющим удостоверения и личной карточки частного охранника.

Прокурор района директору предприятия внес представление, а также возбудил административное дело по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением).

Судом руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

В настоящее время охрану детского сада уже работник ЧОПа, прошедший соответствующее обучение и имеющий разрешительные документы.

Напомним, что качество охраны социально значимых объектов, в том числе школ и детских садов находится на особом контроле властей после ряда трагических инцидентов, вязанных с массовыми расстрелами и терактами. Последний теракт случился в Ижевске в школе, там в школе преступник расстрелял 15 человек, еще два десятка получили ранения.

Салехард, Елена Васильева

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