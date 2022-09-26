Госдума намерена обсудить неотложные меры для предотвращения терактов в школах

Госдума готова рассмотреть дополнительные меры для предотвращения терактов в российских школах после сегодняшнего ЧП в Ижевске, где вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли 15 человек, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Нам предстоит серьезный анализ, что нужно сделать для усиления безопасности в школах, но самое главное, на чем следует сосредоточиться – на предотвращении подобного рода преступлений. А здесь, конечно, надо очень серьезно взглянуть на информационное пространство, в котором мы живем, в котором, к сожалению, культивируется ненависть, идет пропаганда и подробные рассказы о шутингах. На все это нужно обратить очень серьезное внимание. Нужно работать с населением», – подчеркнул заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Как считает председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в первую очередь нужно присмотреться к сторонникам нацистской идеологии и представителям экстремистских сообществ в соцсетях, а также к тем, кто уже находится на учете в органах внутренних дел. «Важно установить, были ли у стрелявшего сторонники и идейные вдохновители, выяснить источники приобретения им оружия и боеприпасов», – сказал депутат, добавив, что, кроме того, нужно усилить профилактику по выявлению людей, склонных к экстремистским проявлениям, и контроль за ними.

Как отметил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в первом чтении минувшей весной был принят законопроект о введении механизма проверок кандидатов на получение оружия, которым будут заниматься ФСБ и МВД. При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения.

«Дальнейшую работу по законопроекту необходимо выполнить незамедлительно! Наша задача – сделать все, чтобы минимизировать риск попадания оружия в руки сомнительных и неадекватных людей», – заявил Хинштейн.

Как считает председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, наказания за подобные преступления должно быть максимально суровым. Ее первый заместитель Алена Аршинова со своей стороны отметила, что нужно также рассмотреть вопросы усиления надзора за психически больными, в том числе исключив формальные подходы в здравоохранении. «Есть целый комплекс вопросов, которые необходимо рассмотреть при участии всех профильных комитетов Государственной Думы», – пояснила парламентарий.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов полагает, что ЧП в Ижевске в очередной раз подтвердило необходимость усиления охраны образовательных учреждений сотрудниками Росгвардии и при необходимости другими силами, которые способны обеспечить безопасность. «Понимаю, что в сегодняшних реалиях у бойцов Росгвардии есть много других задач, связанных с проведением специальной военной операции. Поэтому считаю возможным привлекать в обязательном порядке к охране школ сотрудников ЧОП, а при необходимости – резервистов в рамках начавшейся частичной мобилизации после соответствующей подготовки», – уточнил Миронов.

Как ранее сообщал «Новый День», ранее сегодня было совершено нападение на школу №88 в Ижевске. Согласно последним данным Следственного комитета, в результате стрельбы, которую открыл 34-летний выпускник учебного заведения, погибли 15 человек, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.

Москва, Светлана Антонова

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