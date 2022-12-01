На ледовой переправе Салехард – Лабытнанги открыли после ремонта вторую полосу

Дорожные службы ЯНАО закончили ремонт второй полосы само важной ледовой переправы округа – Салехард – Лабытнанги. Как сообщает в социальных сетях департамент транспорта с утра 1 декабря дорожники завершили ремонт второй полосы, а третью закрыли для работ.

Сейчас проезд разрешен по первой и второй полосам. Проехать может любой вид транспорта весом до 5 тонн и гусеничный транспорт весом до 10 тонн.

Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, все работы на ледовой переправе через Обь планируется завершить в конце недели.

Напомним, что ледовая переправа Салехард – Лабытнанги открылась 24 ноября, но на ней перманентно продолжаются ремонтные работы – намораживается лед, устанавливаются защитные ограждения и так далее.

Вторая полоса закрывалась для ремонта 29 ноября.

Салехард, Елена Васильева

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