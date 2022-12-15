В Ноябрьске по решению суда закрыли кафе с просроченными продуктами

Судебные приставы закрыли кафе в Ноябрьске на 2 месяца из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Решение вынесено в отношении индивидуального предпринимателя, владелицы небольшого кафе в промзоне города. Поводом послужило совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Нарушения создали реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, а именно угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения», – пояснили в пресс-службе управления службы судебных приставов ЯНАО.

Агентство «Север-Пресс» знает подробности: речь идёт о кафе «Шансон». Среди нарушений: просроченные продукты, несоблюдение товарного соседства, несоответствие маркировок на готовых блюдах. Также работники общепита несвоевременно проводили уборку кухни, в мойках находилась грязная посуда.

Ранее судебные приставы сообщали о закрытии столовой школы номер 6, где отравились дети. После этого качество продуктов поставщика питания в ноябрьские школы раскритиковала глава управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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