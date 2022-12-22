Во время празднования в ресторане Донбасса экс-политик Ямала Хоценко получил ранение

Во время обстрела ресторана на Донбассе, где отмечал день рождения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пострадал также глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Г-н Хоценко долгое время работал на Ямале. В частности он возглавлял департамент науки и инноваций. Сам Дмитрий Рогозин тоже получил ранения.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь г-на Хоценко, «угрозы его жизни нет».

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил RT, что целью украинских войск при обстреле гостиницы в Донецке, скорее всего, был именно г-н Хоценко.

В своём телеграм-канале г-н Рогозин написал, что ему предстоит операция. «У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», – сообщил политик.

По данным телеграм-канала Mash на Донбассе, в ресторане, который подвергся обстрелу, г-н Рогозин отмечал день рождения. Но сам политик уверяет, что это была рабочая встреча.

Донбасс, Наталья Ефремова

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