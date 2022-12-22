Дмитрий Рогозин пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время обстрела Донецка украинскими боевиками. Под огонь попала гостиница, где несколько месяцев жили военные советники, передает РИА Новости.

«Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица», – рассказал помощник Рогозина.

По его мнению, обстрел велся высокоточными боеприпасами. Собеседник предположил, что это могла быть самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства калибра 155 мм.

Украинские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам. 20 декабря обстрелом уничтожен еще один корпус больницы имени Калинина в центре Донецка.

В конце октября бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он взял позывной «Космос».

Донецк, Наталья Рязанова

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