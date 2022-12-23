Архитектор из Екатеринбурга нарисует дизайн огромного парка в Новом Уренгое с зоопарком и спа-центром

Огромный парк хотят построить власти в Новом Уренгое. Его площадь – около 250 тыс. кв.м. Он расположится на двух берегах реки Варенга-Яха. Публично о планах по созданию такого объекта власти не высказывались. О парке стало известно из техзадания для архитекторов, которых чиновники искали на госзакупках.

Парк будет состоять из образовательной части с зоопарком и лабораториями, и тематического парка со спа-центром, глэмпингом, благоустройством и пешеходным мостом. Чиновники заказали архитектурный проект объекта. Он обойдётся бюджету в 13,3 млн рублей. Готовить проект будет ООО «Архитектурная группа «Ин.Форм». Учредителем является Тимур Абдуллаев, который в своё время был главным архитектором Екатеринбурга.

Расскажем подробнее про составляющие парка.

Первая часть – образовательная. Расположится на южном берегу реки.

Тут архитекторы должны предусмотреть что-то вроде зоопарка, а также лаборатории и мастерские для занятий.

В частности, должны появиться: эколого-биологический центр с помещениями ИЗО и естественнонаучного направления, лабораторями (химическая, биологическая), телестудией, звукозаписывающей студией, компьютерным классоом, агро-лабораторией, залом на 150 человек (с гримёрной, костюмерной, киноаппаратной).

А также эколого-биологическая станция с музеем науки, выставочным залом для размещения музейных коллекций (геологическая, палеонтологическая), оранжереей, экспозиционными залами (рыбы Ямала, аквариумальная, инсектариум), павильоном для рептилий и земноводных с бассейнами (крокодилы, черепахи, змеи, лягушки, тритоны), павильонами для млекопитающих (обезьяны, еноты, сурикаты, грызуны), павильонами для птиц, павильонами для водоплавающих птиц с бассейнами, павильоном бабочек.

Будет предусмотрена и ферма с домашними животными.

Вторая часть – тематический парк. Очевидно, он будет рассчитан на туристов. Расположится на северном берегу реки.

Здесь хотят разместить 18 домиков глэмпинга, «уникальный» пешеходный мост (длина моста – 50 м, ширина – 6 м, высота конструкции над мостом – 8 м), этнопарк и гостиницу со спа-центром.

На территории этнопарка будут: чумы, пространство для организации кружков, конференц-зал, зоны выставочного пространства, зоны для официальных делегаций, круглых столов и иных торжественных мероприятий, детская площадка, прогулочные дорожки.

В гостиничном комплексе будут ресторан с лобби и спа-центр.

Тут же планируется разместить экспозицию северных животных и растений, в том числе вольеры для оленей, овцебыков, вольеры для белок. Кроме того, ездовые трассы для оленей и собак.

«Архитектура и дизайн объекта должен отражать суть города Новый Уренгой как динамично развивающегося города, центра газовой промышленности ЯНАО и России, с учётом этнической особенности округа», – говорится в техническом задании для архитекторов.

Когда чиновники планируют приступить к строительству парка и за счёт каких ресурсов – пока неизвестно.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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