Замглавы Нового Уренгоя объяснил планы по строительству огромного парка со спа-центром

В мэрии Нового Уренгоя объяснили строительство нового огромного парка необходимостью развития детской экологический станции и инфраструктуры туризма. Там не назвали предполагаемый источник финансирования и сумму возможных затрат на возведение столь масштабного объекта. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что парк должен расположиться на обоих берегах реки Варенга-Яха и будет включать в себя не только зоопарк и образовательные модули, но и глэмпинги, и спа-центр. Готовить архитектурный проект будут специалисты из Екатеринбурга.

Как сообщил в официальном ответе мэрии Нового Уренгоя замглавы Михаил Терещенко, власти города приняли решение сформировать модель многоцелевого комплекса. Задачами его являются:

– создание уникальной образовательной среды;

– создание этнопарка;

– создание условий для развития туристической отрасли.

Г-н Терещенко объясняет: парк поможет развитию «Детской экологической станции», которая действует в Новом Уренгое с 1988 года и является центром дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. «В ней реализуется более 20 программ, работают около 100 детских объединений с более 1000 обучающихся. В учреждении собраны энтомологическая, конхиологическая, палеонтологическа и геологическая коллекции, создан уникальный зоопарк (86 видов животных, единственный в округе). С 2018 года на уличной территории зоопарка начал создаваться этнопарк с коллекцией животных Ямала, питомником ездовых собак», – написал г-н Терещенко в ответе на запрос агентства «Новый День».

В мэрии уверили, что стоимость объекта и источник финансирования определят после подготовки архитектурного проекта и сметы. При этом кажется нелогичным, что власти выделяют более 13 млн рублей на архитектурную концепцию, не имея представления, на какие средства дальше будет реализован этот проект.

При этом в официальном ответе замглавы Михаил Терещенко никак не прокомментировал планы по строительству спа-центра и глэмпингов на территории парка. Скорее всего, эту часть объекта будут возводить инвесторы.

Новый уренгой, Юлия Фролова

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