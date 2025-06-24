Часть дорогостоящего Яха-парка в Новом Уренгое югорский подрядчик сдаст в ноябре

Первый этап дорогостоящего Яха-парка в Новом Уренгое откроют уже этой осенью. Подрядчик – компания «Вавилон» из соседнего ХМАО – приступила к работам. Общая стоимость контракта – 217 млн рублей. Заключен он в начале июня. О работах на этом проекте рассказал глава города Антон Колодин во время прямого эфира накануне.

Парк расположен на берегах реки Варенга-Яха (в контракте указано – прибрежная территория рек Томчаруяха и Седэяха).

«Это моя амбициозная мечта, которую поддержал Дмитрий Андреевич (речь идёт в целом о парке – прим.ред.). Нам не хватает лесной гармонии. Вроде бы в городе есть, но есть места, где можно организовать круглогодичный парк. Это почти 1,5 км скандинавских дрожек, это интересные зоны времяпрепровождения, там есть и релакс… Он будет всесезонный. В перспективе будем обрабатывать его от насекомых», – начал рассказ о Яха-парке градоначальник.

Отметим, проект парка разрабатывали ещё при прежнем руководителе города – Андрее Воронове. Занималась им компания ООО «Архитектурная группа «Ин.Форм». Парк будет состоять из образовательной и туристической частей. В первой части появится биолого-экологический парк. Во второй – глемпинги и гостиничный комплекс.

По словам г-на Колодина, из-за «большой воды» в этом году проект пришлось переделывать.

«У нас жители уже за второй этап проголосовали, мы ещё первый не сделали. На самом деле очень капитолоёмкий проект, очень сложный технически. Сейчас идут защитные мероприятия на всех коммуникациях. Будет парковка, должен быт безопасный переезд – порядка 50 машиномест. Будет пирс, уже можно увидеть, как винтовые сваи вкручивают с видом на реку. В этом году высокая вода внесла очень серьёзные коррективы. Та гидрология, которая присутствовала, мы на 40 см побили все рекорды. У нас не дошло до ЧП, но, тем не менее, большая часть между северной и южной частью была просто залита водой. По ходу пересматриваем решения», – уточнил мэр Нового Уренгоя.

Он сообщил, что первый этап парка планируется завершить к ноябрю 2025 года.

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Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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